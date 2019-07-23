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Рапиристки из Уфы стали чемпионками мира по фехтованию

В венгерском Будапеште сборная России выиграла чемпионат мира по фехтованию – в составе российской сборной были две спортсменки из Уфы.

  • Фото: Федерация Фехтования России

  • Фото: Федерация Фехтования России

В первенстве участвовали команды 30 стран. Россию представляли четыре рапиритски – Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова и уфимки Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова.

По итогу двух дней соревнований, в финал вышли сборные России и Италии, которые долго пытались вырвать друг у друга преимущества. Противостояние закончилось со счетом 43:42 в пользу России – уже в дополнительное время Инна Дериглазова нанесла победный укол итальянке. На третьем месте оказалась сборная США.

 

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Автор: ufasobakaru
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