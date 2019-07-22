Уфимцы пробегут пять километров в поддержку детей с ограниченными возможностями

В этом забеге не будет победителей, но каждый участник сможет внести вклад в создание новой инклюзивной площадки в городе. В забеге смогут участвовать дети от года до девяти лет. Для них предусмотрены дистанции от 25 до 400 метров, а также конкурсы, мастер-классы и фотозоны. Для взрослых участников предусмотрены дистанции 1 или 5 километров, во время забега их будут осыпать цветными красками. Каждому выдадут стартовый номер, сувенирную бандану. Собранные участниками средства пойдут на строительство тактильного мини-парка в Деме. Благодаря собранным средствам на забеге MaturRun 2018 подобная инклюзивная площадка открылась в парке им. И. Якутова.

Узнать все подробности забега и зарегистрироваться можно на сайте MaturRun.