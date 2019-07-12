Уфимская спортсменка Аделина Ибатуллина стала чемпионкой мира среди юниоров
Вчера в Польше завершился индивидуальный этап соревнований среди девушек в рамках Чемпионата мира по современному пятиборью. Спортсменка из Уфы набрала 1348 очков и завоевала золото. Для девушки эта победа стала второй в этом чемпионате. Ранее она участвовала в командном зачете вместе с спортсменками Ксенией Фральцовой и Аленой Авдеевой. Девочки набрали 3875 очков и заняли первое место.
20-летняя спортсменка, воспитанница уфимской школы пятиборья вошла во «взрослую» сборную страны и готовится к олимпийскому сезону перед Токио-2020. «Пятиборье – невероятно сложный и интересный вид спорта. Он совмещает в себе совершенно разные виды активности, развивает и прокачивает личность по полной программе», – говорит Аделина.
Поздравляем наших спортсменок и желаем дальнейших успехов!
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