Под Ишимбаем появится туристический комплекс с горнолыжной базой
В Ишимбайском районе Башкирии может появиться современный туристический комплекс для круглогодичного посещения, стоимостью 1,3 миллиарда рублей.
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Фото: vk.com/club116689057
Парк отдыха появится возле Тайрукского пруда в центре Ишимбая. Проект намерены начать осуществлять уже в этом году – первый этап строительства включает постройку парка развлечений с зонами для прогулок и проведения фестивалей, обустройство пляжа, спортивных площадок, а также строительство домиков для отдыха, бань и саун. Реализовать первый этап хотят к 2022 году. Первый этап потребует от инвестора, компании «Тайрук», вложения 486 миллионов рублей.
Второй этап включает создание горнолыжной базы и нескольких трасс возле села Макарово. Там же возведут туристическую деревню для желающих остановиться на ночевку.
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