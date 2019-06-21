Под Ишимбаем появится туристический комплекс с горнолыжной базой

Парк отдыха появится возле Тайрукского пруда в центре Ишимбая. Проект намерены начать осуществлять уже в этом году – первый этап строительства включает постройку парка развлечений с зонами для прогулок и проведения фестивалей, обустройство пляжа, спортивных площадок, а также строительство домиков для отдыха, бань и саун. Реализовать первый этап хотят к 2022 году. Первый этап потребует от инвестора, компании «Тайрук», вложения 486 миллионов рублей.

Второй этап включает создание горнолыжной базы и нескольких трасс возле села Макарово. Там же возведут туристическую деревню для желающих остановиться на ночевку.