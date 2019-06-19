Башкирские кикбоксеры завоевали золото на Кубке мира

В итальянском Римини с 14 по 16 июня проходил Кубок мира по кикбоксингу, в котором участвовали 2760 спортсменов из 42 струн. В сборной России от Башкирии участвовали четверо борцов, которым удалось выиграть пять медалей.

Золото России принес воспитанник ишимбайской ДЮСШ-2 Антон Овечкин в дисциплине «К1» и весовой категории 91+, а также воспитанник МБУ «СШОР-7» из Уфы Валерий Евграфов, выступивший в дисциплине «лайт контакт» и категории 94 кг. Валерий выиграл еще и бронзу в другой весовой категории.

Серебро ушло уфимцу Айвару Гафурову, воспитаннику ФГБОУ «УГАТУ», выступившему в дисциплине «Лайт контакт» в категории 89 кг. Бронзовую медаль выиграла девушка – уфимка Ирина Маторина из «СШОР-7», ставшая лучшей в дисциплине «фулл контакт с лоу киком» в категории 60 кг.