На старт «ЗаБега» вышли 1600 уфимцев

В России прошел третий всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег» – в Уфе это событие проходило уже во второй раз.

Одновременно на старт вышли 1600 человек, которых предстояло пробежать различные дистанции – от двух до 21,1 километра. Самым юным участникам забега были шестилетние спортсмены, самым взрослым стал 81-летний Дарвин Валеев. На дистанции 21,1 километр лидером среди мужчин стал Дмитрий Айгузин (1:18:09), среди женщин – Камила Шамсутдинова (01:24:25). Пробежав выбранный отрезок, участники получали футболки и памятные медали.

Все время, пока бегуны преодолевали дистанцию, возле «Конгресс-холла “Торатау”» работала фан-зона для взролых и детей. Организаторы надеются в следующем году привлечь еще больше участников.