В марте в Уфе пройдет фестиваль зимнего велоспорта

Суть гонки – в прохождении на скорость трассы с препятствиями. Участникам гонки предстоит проехать по снегу, люду и даже лестницам дистанцию в несколько кругов по 1,5 километра. Традиционно «Метелица» собирает несколько десятков профессиональных велогонщиков из Уфы и соседних городов. В этом году участие сделали платным – 400 рублей с человека.

Кстати, стало известно, когда в этом году проведут фестиваль «День 1000 велосипедистов». Символ фестиваля активисты провезут через Салават, Стерлитамак, Октябрьский, Нефтекамск и 26 мая, на фестивале «День 1000 велосипедистов» он займет свое почетное место в Уфе.