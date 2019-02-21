В Уфе появится кольцевая система велодорожек, длиной 69 километров

На сайте Госзакупок появился тендер на корректировку проекта велоинфраструктуры, который разработали в 2014 году. В начале марта в городе выберут подрядчика, который за три месяца – к июню – подготовит план того, где разместить пути для велосипедистов. Велосипедный маршрут, как заявлено в документах, начнется от стадиона Гастелло, пройдет через Сипайлово и Зеленую рощу, Каменную переправу, Набережную реки Белой, Конгресс-холл и парк Якутова, выведет к главному корпусу БГАУ и по проспекту Октября – в Черниковку. Завершится 69-километровая велодорожка в начальной точке. Еще два участка соединят корпус аграрного университета с бульваром Хадии Давлетшиной, ВДНХ, заводом «Амстар», Уфимским шоссе, бульваром Ибрагимова и Монументом дружбы.