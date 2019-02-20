Уфимский путешественник расскажет, как безопасно взойти на пять высочайших гор Урала

Путешественник, спортсмен и популяризатор туризма в Башкирии Олег Чегодаев выступит с лекцией в уфимском отделении «Русского географического общества». Он расскажет, как совершить восхождение на самые высокие вершины Урала.

– Планирую рассказать про вершины, на которые мной были совершены восхождения в 2018 году в рамках проекта «Корона Урала». Вместе со мной вы пройдете весь Урал с юга на север, познакомитесь с его особенностями, узнаете, как наиболее эффективно и безопасно совершить восхождение, – пояснил путешественник.

Олег расскажет о горах Ослянка, Тельпосиз, Народной, Пайер и Большом Иремеле. Каждое из этих восхождений он описывал в блоге проекта «Корона Урала».

Лекция пройдет в зале общества на Ленина, 86, 21 февраля. Начало: в 19:00.