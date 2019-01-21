В Башкирии проведут фестиваль воздухоплавания

Фестиваль будет проходить с 24 по 27 января над озером Якты-Куль, на территории одноименного курорта. Участвовать в нем будут десять аэростатов. В этот день можно будет подняться в воздух на одном из воздушных шаров от городов-участников мероприятия: Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Кунгура, Уфы и других. Если погода позволит, воздушные шары попробуют перелететь Уральский хребет, протяженностью более ста километров. А вечером аэростаты поднимутся над озером и будут светиться в такт музыке.