В хоккейном клубе «Салават Юлаев» сменили спортивного директора

Роман Беляев покинул пост спортивного директора хоккейного клуба «Салават Юлаев». Вместо него был назначен Василий Чижов.

– Клуб благодарит Романа Сергеевича за работу и желает дальнейших успехов в профессиональной карьере, – говорится в сообщении на официальном сайте команды.

50-летний Василий Чижов начал спортивную карьеру в уфимском «Авангарде», перешел в «Салават Юлаев» в 1985, вернулся в 1994. Играл за команды «Таллэкс», «Кренгольм», «Неман», «Рубин» и «Амур». С 2011 по 2015 год был старшим тренером «Салават Юлаев».

Это вторая крупная кадровая перестановка с начала года. 10 января генеральный директор клуба Тагир Ибрагимов покинул свой пост. Исполняющим его обязанности назначили Александра Курносова.