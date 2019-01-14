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Башкирский шорт-трекист Семен Елистратов выиграл чемпионат Европы

13 января в Дордрехте (Нидерланды) завершился Чемпионат Европы по шорт-треку на дистанции 1000 метров.
Башкирский спортсмен и олимпийский чемпион Семен Елистратов смог опередить спортсмена из Венгрии и россиянина Дениса Айрапетяна и прийти первым. Он прошел дистанцию в километр за 1 минуту, 24,624 секунды, опередив венгра меньше, чем на десятую долю секунды. Благодаря этой победе Семен стал десятикратным чемпионом Европы, а для России эта медаль стала второй на чемпионате.
Чуть раньше, в многоборье на дистанции 3000 метров, Елистратов стал третьим, уступив места двум венгерским спортсменам-братьям.

 

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Автор: ufasobakaru
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