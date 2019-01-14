Башкирский шорт-трекист Семен Елистратов выиграл чемпионат Европы

13 января в Дордрехте (Нидерланды) завершился Чемпионат Европы по шорт-треку на дистанции 1000 метров.

Башкирский спортсмен и олимпийский чемпион Семен Елистратов смог опередить спортсмена из Венгрии и россиянина Дениса Айрапетяна и прийти первым. Он прошел дистанцию в километр за 1 минуту, 24,624 секунды, опередив венгра меньше, чем на десятую долю секунды. Благодаря этой победе Семен стал десятикратным чемпионом Европы, а для России эта медаль стала второй на чемпионате.

Чуть раньше, в многоборье на дистанции 3000 метров, Елистратов стал третьим, уступив места двум венгерским спортсменам-братьям.