ФК «Уфа» проведет сборы на Кипре и в Испании

Футбольный клуб «Уфа» отправляется готовиться к весенней части чемпионата России заграницу. Команда проведет сборы на Кипре и в Испании.

С 13 по 24 января «Уфа» будет тренироваться в Айя-Напе, с 27 января по 8 февраля переместится в Ларнак. Напомним, в ноябре клуб выиграл кубок Corantina Cup, который проводился между командами Кипра, Ригой и России.

Уже через четыре дня, 12 февраля, начнутся сборы в испанском Бенидорме.

«Уфа» сыграла 17 игр тура и занимается в турнирной таблице Российской премьер лиги 14-е место. 18 тур чемпионата пройдет 3 марта, в Уфу приедет «Динамо Москва».