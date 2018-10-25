Уфа примет 53-ие «Международные детские игры – 2019»

В Уфе начинают набирать волонтеров на «Международные детские игры» - престижные детские соревнования, которые проводятся по девяти олимпийским видам спорта. Соревнования пройдут в июле 2019 года.

Юные спортсмены из 35 стран будут состязаться в легкой атлетике, плавании, фехтовании, греко-римской борьбе, дзюдо, скалолазании, футболе, баскетболе 3х3 и пляжном волейболе. Символами предстоящих соревнований стали традиционные для Башкирии звери – медведь Бурый Чемпион, Пчелка Футболист и Куница Бегунья.

Отбор волонтеров начнется в понедельник, 29 октября. Пока в Уфе продолжается реконструкция нескольких объектов, которые будут активно задействованы и грах. Например, парк культуры и отдыха «Кашкадан» и спортивная школа №32. А центр спортивной подготовки, в которой пройдут соревнования по греко-римской борьбе и плаванию, еще строят.