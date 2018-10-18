В Уфе впервые пройдет забег на небоскреб

Вертикальный забег пройдет в Уфе в первый раз, хотя подобные гонки часто устраивают в других странах мира. Например, ежегодно в Москве проходит международный забег на Останкинскую телебашню, высотой в 337 метров. Уфимцам же предстоит на скорость поднять на 31 этаж небоскреба Idel Tower, высота которого 100 метров.

Участники будут стартовать с разницей в 10 секунд. Это серьезное испытание на выносливость, к которому допустят только тех, кто предоставит справку от врача. Однако участвовать смогут как женщины, так и мужчины. Через каждые пять этажей будут стоять «дежурные», которые помогут, если участникам станет плохо и зарегистрируют тех, кто решит сойти с дистанции.

На забег нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Участников завлекают памятными медалями, фотосессией на крыше небоскреба и призовым фондом в 30 тысяч рублей. Соревнования начнутся 10 ноября, в 11:00. Зрители смогут бесплатно понаблюдать и поддержать спортсменов.