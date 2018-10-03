Молодые и перспективные: четверо игроков ХК «Толпар» вызваны в молодежную сборную России

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) начали тренировки в Новогорске. На сборы отправились сразу четыре игрока уфимской команды «Толпар».

Тренер Владимир Филатов вызвал 28 хоккеистов: трех вратарей, десять защитников и 15 нападающих. Среди приглашенных оказались защитник Семен Чистяков, форварды Родион Амиров, Данил Башкиров и Владимир Баканин. Юноши будут тренироваться до 9 октября, а после этого команды отправятся в Пршибрам (Чехия), где 11, 12 и 13 октября проведут товарищеские матчи с чешскими сверстниками.

В недавно прошедшей встрече юниорской сборной России (с игроками до 17 лет) против команды Латвии отметился еще один игрок «Толпара» - Александр Пашин, записавший себе один гол. Шакир Мухамадуллин, защитник «Толпара», также принимавший участие во встрече, голами не отметился.