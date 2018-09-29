Официально: уфимец Даниил Квят стал пилотом Формулы 1

Команда Toro Rosso официально заявила о том, что к ним возвращается российский пилот Даниил Квят. Он будет принимать участие в гонках 2019 года.

24-летний уфимец заменит Пьера Гасли, который переходит в команду Aston Martin Red Bull.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить Red Bull и Toro Rosso за то, что дали мне возможность снова участвовать в гонках Формулы 1. В Toro Rosso я всегда чувствовал себя как дома, и я уверен, что в следующем сезоне будет так же. Еще я хотел бы поблагодарить Ferrari за доверие к моим навыкам, что позволило мне в качестве их пилота по развитию не терять связь с Формулой 1. Даже если мои обязанности в основном были связаны с работой на симуляторе, я многому научился, и теперь чувствую себя сильнее и лучше подготовленным, чем когда я покинул Toro Rosso.

Даниил Квят дебютировал в Toro Rosso в 2014 году, но был отчислен незадолго до конца сезона 2017 года. После исключения он стал пилотом по развитию Ferrari.