Баскетбольный клуб «Уфимец» презентовал игровую форму на сезон

На площади Салавата Юлаева состоялась презентация игровой формы спортсменов баскетбольного клуба «Уфимец». Лидеры команды Глеб Герасименко, Алексей Федорчук и Борис Назмутдинов продемонстрировали в новой одежде техники передачи и ведения меча, а также позировали на фоне реки Белой и памятника национальному герою Башкирии.

− Мы представляем и защищаем цвета не только Уфы, но и всей республики, поэтому для фотосессии в новой форме выбрали именно площадь Салавата Юлаева, главное место в списке любого гостя столицы, − рассказал генеральный директор клуба Сергей Медведев. – Талисманом нашего клуба, например, является башкирская пчела, в новом сезоне мы планируем активно интегрироваться в городские и республиканские события и создавать свои, связанные с историей Уфы и Башкирии.

На новой форме разместили логотип туристического бренда Terra Bashkiria. В новой форме баскетболистов увидят совсем скоро – в Барнауле с 1 по 6 октября пройдет Кубок России.