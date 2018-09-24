На международном марафоне во Владивостоке победил уфимец

Во Владивостоке подвели итоги международного марафона. Участвовало в событии 3,5 тысячи человек, но первым на марафонской дистанции удалось финишировать жителю Уфимского района.

Марафонскую дистанцию жителю Чесноковки Сергею Петрову удалось пробежать за 2 часа 24 минуты 24 секунды. Кстати, на международном марафоне в Уфе спортсмен Алексей Ширшов, финишировавший первым, преодолел дистанцию на пять секунд позднее.

Во владивостокском марафоне второе место занял местный житель Роман Исаев, а третьим прибежал японец Сакамото Томонори.