В Уфе презентовали студенческую лигу регби

В Доме профсоюзов, на заседании спортивных клубов университетов, представили Уфимскую студенческую лигу регби.

– Мы надеемся, что благодаря нашей поддержке во многих университетах города появятся свои регбийные команды. Сейчас в Уфе есть две школьные и две взрослые команды – женская «Лисички» и мужская «Уфа». Этот вид спорта полезен тем, объединяет бег и борьбу. К тому же, с 2016 года регби вернулось в официальную программу Олимпийских игр и достичь в этом спорте успеха сейчас может каждый, – сообщил «Уфа.Собака.ru» капитан уфимской мужской команды Радмир Валиуллин.

В Уфе федерация регби была основана в 2016 году. Несмотря на то, что регби включено в перечень соревнований на универсиаде, ни один башкирский вуз не выставляет свои команды.