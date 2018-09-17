Уфимский гонщик Даниил Квят возвращается в Формулу-1

Стремительно развиваются события вокруг возвращения уфимского гонщика Даниила Квята в Гран При Формулы-1.

Еще на минувшей неделе в крупных спортивных изданиях появилась новость о том, что Квят сообщил Ferrari, что покидает коллектив и хочет выступать за свою «родную» команду – Toro Rosso. В прошедшие выходные телевизионный эксперт Роберт Дорнбос, по сообщению сайта Autosport.com.ru, поведал, что бумаги уже подписаны, а официально имя гонщика объявят на будущих соревнованиях.

Квят выступал за Toro Rosso в 2014 году, но перешел в Red Bull в 2015. С Ferrari подписал контракт в начале 2018 года, став девелопмент-водителем в команде Скудерии.