Трое башкирских спортсменов отправятся на юношеские олимпийские игры

Три спортсмена из Башкирии с 6 по 18 октября будут защищать честь России на III летних юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

«В сборной по плаванию восемь девушек-пловцов, в том числе лидер сборной Башкирии Полина Егорова. В соревнованиях по стрельбе из лука за награды поборется уфимец Станислав Черемискин. Айгуль Гареева выступит в двух дисциплинах по велоспорту», – рассказала пресс-секретарь Министерства молодежной политики и спорта РБ Лия Губайдуллина.

18-летняя Полина Егорова родом из Салавата, взяла «золото» на последних всероссийских соревнованиях в Пензе. Станисла Черемискин стал золотым медалистом в Финале первенства России по стрельбе из лука. А Айгуль Гареева выиграла этим летом чемпионат Европы по велоспорту в групповой гонке на 75,6 километров. Она опередила своих соперниц на шесть минут.

Всего в олимпийских играх в Аргентине примут участие около четырех тысяч спортсменов из 206 стран.