Рапиристы из Башкирии стали чемпионами Европы по фехтованию
Всего в соревнованиях приняли участие команды из 14 стран мира.
Главную награду чемпионата Европы, «золото», завоевали два воспитанника башкирской школы фехтования, рапиристы Тимур Сафин и Тимур Арсланов, выступавшие в составе сборной России в Сербии.
В финале сборная встретилась с итальянской командой и одержала победу. В составе команды, помимо башкирских спортсменов, также выступили Дмитрий Жеребченко и Алексей Черемисинов.
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