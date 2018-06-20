Рапиристы из Башкирии стали чемпионами Европы по фехтованию

Главную награду чемпионата Европы, «золото», завоевали два воспитанника башкирской школы фехтования, рапиристы Тимур Сафин и Тимур Арсланов, выступавшие в составе сборной России в Сербии.

В финале сборная встретилась с итальянской командой и одержала победу. В составе команды, помимо башкирских спортсменов, также выступили Дмитрий Жеребченко и Алексей Черемисинов.