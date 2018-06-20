Уфимцев приглашают на благотворительный забег MaturRan

- Особенностью забега является то, что не будет победителей или призов, а сами бегуны будут осыпаются цветным порошком во время пробега.

Бегуны могут выбрать две дистанции: 1,6 км (1 миля) или 5 км. Также предусмотрен детский забег, в котором могут принять участие дети от 1 до 9 лет. Для них предусмотрены дистанции от 25 до 400 метров, - рассказали организаторы праздника.

Все собранные от продажи билетов пойдут на проект Центра социальных технологий «Ломая барьеры» - «Уфатактильная» (создание тактильного мини-парка под открытым небом в городском парке им. И.Якутова).