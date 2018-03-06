Рапиристка из Уфы завоевала «золото» на Первенстве Европы

Адэлина Бикбулатова из Уфы завоевала золотую медаль на Первенстве Европы по фехтованию. На днях соревнования завершились в Сочи.

За место в полуфинале Адэлина боролась с воспитанницей испанской школы фехтования Ариадной Кастро, а в самом полуфинале российская рапиристка обошла Мартину Фаваретто. В финале спортсменка из Уфы снова встретилась с итальянской спортсменкой – Клаудией Мемоли, но ей удалось вырвать решающие три очка и забрать «золото» соревнования.



На фото Адэлина Бикбулатова - вторая слева.