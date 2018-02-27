Сергей Семак отмечает свой сорок второй день рождения

Сегодня, 27 февраля, тренеру ФК «Уфа» и многодетному отцу Сергею Семаку исполняется 42 года. Заслуженный мастер спорта родился 27 февраля 1976 года в селе Сычанское в Украине и уже в16 лет переехал в Москву, чтобы опробоваться в одну из столичных футбольных команд.

Все получилось: сегодня Сергей Семак - пятикратный чемпион России по футболу в составе трех клубов: ЦСКА(2003), «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2010, 2011, 2012).

С декабря 2016 года Сергей Семак тренирует футбольный клуб «Уфа». Спортсмен счастлив в браке: с супругой Анной они воспитывают семерых детей.