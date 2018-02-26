Хоккеист из Уфы Андрей Зубарев завоевал «золото» в составе сборной в Пхенчхане

Андрей Зубарев в составе сборной России завоевал золотую медаль на хоккейном турнире Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. В финальном матче сборная встретилась с командой из Германии.

Андрей Зубарев родился в 1987 в Уфе. Выступал за хоккейный клуб «Салават Юлаев» с 2003 по 2005 годы. Провел четыре игры в НХЛ в составе «Атланты». C 2012 года вновь выступал за «Салават Юлаев». В настоящее время является игроком петербургского СКА, выступающего в КХЛ.