Спортсменка из Уфы заняла первое место на Чемпионате мира по пятиборью

Уфимская спортсменка Аделина Ибатуллина участвовала в соревнованиях по современному пятиборью, которые проходили с 18 по 24 июля в Праге (Чехия). Девушка выступала в составе сборной России вместе с Аленой Авдеевой, Викторией Новиковой, Анной Махинько и Татьяной Фоминой.

В личном первенстве Аделина набрала 1059 очков и обошла итальянскую спортсменку Елену Микели и египетскую – Хайди Морси.

Поздравляем Аделину Ибатуллину с победой и желаем дальнейших успехов!