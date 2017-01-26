Чемпионат Европы по мотогонкам на льду снова пройдет в Уфе

В Уфе на стадионе "Строитель" 25-26 февраля пройдет XXI Чемпионат Европы по мотогонкам на льду. Этот турнир станет седьмым, который будет проходить в Уфе. Первые шесть состоялись в 1964, 1965, 2003, 2010, 2013 и 2016 годах.

В чемпионате Европы 2017 года примут участие гонщики десяти стран: России, Германии, Швеции, Австрии, Финляндии и Чехии, Бельгии, Норвегии, Швейцарии и Польши. Кроме того, двух гонщиков выставляет Россия в качестве запасных.

Источник: пресс-служба Администрации города Уфа