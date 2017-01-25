Спортсмены из Башкортостана на Универсиаде 2017

С 29 января по 8 февраля 2017 года в г. Алматы (Республика Казахстан) пройдёт XXVIII Всемирная зимняя универсиада – международное комплексное спортивное мероприятие среди студентов, проводимое Международной федерацией студенческого спорта (FISU).

В Универсиаде примут участие свыше 2000 спортсменов из более 55 стран, которые разыграют 85 комплектов наград. Для организации мероприятий будут задействованы около 3000 волонтёров. Соревнования будут транслироваться в 80 странах семью международными каналами.

В программу Всемирных студенческих игр вошли восемь обязательных видов спорта (лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, сноуборд, фигурное катание на коньках, хоккей, шорт-трек) и четыре дополнительных (конькобежный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл).

В состав студенческой команды Российской Федерации вошли 324 человека: 223 спортсмена и 101 специалист. Российская команда является самой многочисленной на Универсиаде и будет представлена во всех видах соревнований.

В составе сборной выступят и воспитанники башкирского спорта. В шорт-треке за медали спортивного форума поборется Анастасия Мигунова. А вот снежные склоны должны будут покорять сноубордист Антон Копривица и фристайлисты - Радмир Гареев, Алексей Соловий и Елена Зайцева.

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан желает нашим спортсменам удачи и ярких побед!

Источник: Министерство молодежной политики и спорта республики Башкортостан