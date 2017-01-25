В Уфе определят лучших биатлонистов России

Чемпионат России, первенство России и пятый этап Кубка России по биатлону пройдут в столице до 29 января. В них примут участие более двухсот спортсменов из двадцати трех регионов страны.

По данным Союза биатлонистов России соревнования начнутся 25 января с мужского и женского спринта во всех возрастных категориях. 26 и 27 января пройдет суперследование, а 28 и 29 января - командная гонка.

Место проведения всероссийских соревнований - спортивно-оздоровительный комплекс "Биатлон".