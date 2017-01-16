Семен Елистратов стал чемпионом Европы-2017 по шорт-треку в многоборье

В Турине завершился чемпионат Европы-2017 по шорт-треку. В мужском многоборье чемпионом стал уфимский скороход Семeн Елистратов.

Спортсмен победил на дистанции 1500 метров, завоевал "серебро" в составе эстафетной команды России и выиграл "бронзу" на 1000 метрах.
Сборная России победила в неофициальном командном зачёте.

Источник и фото: Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

  • Автор: Irina
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