Семен Елистратов стал чемпионом Европы-2017 по шорт-треку в многоборье
В Турине завершился чемпионат Европы-2017 по шорт-треку. В мужском многоборье чемпионом стал уфимский скороход Семeн Елистратов.
Спортсмен победил на дистанции 1500 метров, завоевал "серебро" в составе эстафетной команды России и выиграл "бронзу" на 1000 метрах.
Сборная России победила в неофициальном командном зачёте.
Источник и фото: Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
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