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В Уфе презентовали проект центра поэзии «Рами»

Его посвятили народному поэту Башкортостана Рами Гарипову. Разработкой занималась компания «Архтамга».

  • kulturarb.ru

Центр построят в селе Аркаулово — на родине поэта. В здании будут актовый зал, многофункциональное пространство, амфитеатр. Разработчики сказали, что архитектура будет олицетворять чистоту и величественность поэзии.

В декабре прошлого года в Уфе художник Олег Кайбышев нарисовал портрет Рами Гарипова на стене дома по адресу: ул. Гоголя, 25. Рядом он написал стихотворение «Родной язык» на башкирском и русском языках.

 

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