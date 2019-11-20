В Уфе презентовали проект центра поэзии «Рами»

Центр построят в селе Аркаулово — на родине поэта. В здании будут актовый зал, многофункциональное пространство, амфитеатр. Разработчики сказали, что архитектура будет олицетворять чистоту и величественность поэзии.

В декабре прошлого года в Уфе художник Олег Кайбышев нарисовал портрет Рами Гарипова на стене дома по адресу: ул. Гоголя, 25. Рядом он написал стихотворение «Родной язык» на башкирском и русском языках.