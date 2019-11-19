В Башкортостане за лучший новогодний городок дадут полмиллиона рублей

Конкурс продлится с 10 декабря по 10 января, а с 11 по 19 января будут подводиться итоги. Выберут победителей первый замминистра ЖКХ республики Ирина Голованова, замминистра культуры Ранис Алтынбаев, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Дубовский и другие.

За первое место дадут 500 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, за третье — 150 тысяч.

Для участия сначала надо выбрать лучший городок, учитывая мнение людей. После подать заявку, отправив документы на электронную почту или по адресу: г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28. С положением можно ознакомиться здесь.