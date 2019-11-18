В Башкортостане могут ввести отцовский капитал

В республике при рождении третьего ребенка семья может получить отцовский капитал. Материальная помощь будет выплачиваться при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а родители официально состоят в браке. По данным ИА «Башинформ», новый законопроект примут в следующем году.

С 1 января на четыре процента увеличится материнский капитал, который составит более 471 тысячи рублей. Также изменится пособие на детей из малообеспеченных семей — с 1500 рублей до 10 тысяч рублей.