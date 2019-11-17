В Башкортостане изменят формат трудовых книжек

Со следующего года в России введут электронные трудовые книжки. Они сохранят почти весь перечень сведений, которые были в бумажной версии: место и периоды работы, должность, квалификация, даты приема, увольнения, перевода на другую работу, основания прекращения трудового договора и законодательство об электронных трудовых книжках.

В течение 2020 года все граждане смогут подать заявление работодателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель, наряду с электронной книжкой, продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.

Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу в 2021 году. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.