Какие дни в 2020 году в Башкортостане будут выходными?

В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. День защитника Отечества отметят 23 и 24 февраля, Международный женский день － 8 и 9 марта. В Праздник Весны и Труда отдохнут с 1 по 5 мая, в День Победы － с 9 по 11 мая.

24 и 25 мая － Ураза-байрам, 12 июня － День России, 31 июля － Курбан-байрам, 11 и 12 октября － День Республики Башкортостан, 4 ноября － День народного единства.

30 апреля, 8 мая, 11 июня, 30 июля и 3 ноября － сокращенные дни.