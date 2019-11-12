В Башкортостане разработают календарь деловых мероприятий на 2020 год

Вице-премьер － министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов сказал, что сейчас решают, какие мероприятия включить в деловой календарь. Когда его утвердят, на каждое событие разработают план реализации. Это поможет сделать республику узнаваемой и привлечь инвесторов.

По данным «РБК», сегодня более 80% конгрессных событий проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Казани.