Документ, который утвердят в декабре, будет включать 300 событий. Предложения представили практически все министерства и ведомства.
В Башкортостане разработают календарь деловых мероприятий на 2020 год
Вице-премьер － министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов сказал, что сейчас решают, какие мероприятия включить в деловой календарь. Когда его утвердят, на каждое событие разработают план реализации. Это поможет сделать республику узнаваемой и привлечь инвесторов.
По данным «РБК», сегодня более 80% конгрессных событий проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Казани.
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