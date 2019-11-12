В этом году в республике отремонтируют двадцать восемь мостов, построят и реконструируют — двенадцать.
Радий Хабиров: «Приведем все мосты в Башкортостане в порядок»
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vk.com/radiyhabirov
До 2024 года в Башкортостане все мосты «постепенно и планово» приведут в порядок. Для этого разработана программа по ремонту. Об этом сообщил в соцсетях Глава региона.
Сегодня в деревне Набиево Бурзянского района сдали «красавец-мост». Для людей это сооружение — единственная связь с миром. По мосту было опасно ходить в школу, детский сад и медпункт.
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