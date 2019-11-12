Радий Хабиров: «Приведем все мосты в Башкортостане в порядок»

До 2024 года в Башкортостане все мосты «постепенно и планово» приведут в порядок. Для этого разработана программа по ремонту. Об этом сообщил в соцсетях Глава региона.

Сегодня в деревне Набиево Бурзянского района сдали «красавец-мост». Для людей это сооружение — единственная связь с миром. По мосту было опасно ходить в школу, детский сад и медпункт.