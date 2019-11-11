Церемония прошла в Доме Госсобрания － Курултая Башкортостана. На нее пригласили двенадцать школьников из Уфы, Альшеевского, Архангельского, Баймакского, Белебеевского, Зианчуринского, Кушнаренковского, Стерлитамакского и Шаранского районов.
В Уфе школьников наградили за спасение жизни людей
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gsrb.ru
Айнур Якубов получил медаль «За мужество в спасении», Рамзиль Шарипов и Дмитрий Давидюк － «За спасение жизни». Остальным детям вручили грамоты Российского союза спасателей. «Кто-то из вас пришел на помощь друзьям, многие помогли в экстремальной ситуации родным, а есть и такие, кто спас жизнь незнакомому человеку, просто потому что оказался рядом. У всех этих случаев разные истории, но все их объединяют ваши храбрые сердца и отзывчивость, готовность прийти на помощь», － сказал Председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Также в Москве наградили Александра Маскалева, который во время пожара спас маму, брату и сестру. Медаль «За мужество в спасении» вручила Валентина Матвиенко.
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