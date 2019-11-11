Парень участвует в проекте в третий раз, но до этого этапа дошел впервые. В этом году он привлек внимание своего наставника трудолюбием и упорством.
Тагир Гиндуллин из Уфы прошел в команду Мигеля в шоу «Танцы»
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instagram.com/cygatagir
В команду Мигеля попали шесть человек, среди которых － Тагир Гиндуллин из Уфы. Наставник сказал, что собрал «одну из самых сильных команд всех сезонов проекта». Он хочет поработать с каждым, а также считает, что все участники достойны победы. «С такой командой совсем не страшно», － написал в Instagram Мигель.
По словам Тагира Гиндуллина, он «знал, что это произойдет». «Просто всему свое время», － считает танцор.
Отбор в команды наставников проходили 177 человек. Каждый член жюри выбрал только шестерых.
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