Тагир Гиндуллин из Уфы прошел в команду Мигеля в шоу «Танцы»

В команду Мигеля попали шесть человек, среди которых － Тагир Гиндуллин из Уфы. Наставник сказал, что собрал «одну из самых сильных команд всех сезонов проекта». Он хочет поработать с каждым, а также считает, что все участники достойны победы. «С такой командой совсем не страшно», － написал в Instagram Мигель.

По словам Тагира Гиндуллина, он «знал, что это произойдет». «Просто всему свое время», － считает танцор.

Отбор в команды наставников проходили 177 человек. Каждый член жюри выбрал только шестерых.