Одну из птиц заснял блогер Денис Крашенинников, который установил фотоловушку на горе возле Уфы.
В Башкортостан прилетели орланы-белохвосты, занесенные в Красную Книгу
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YouTube
Блогер признался, что «снять такого дракона вблизи города» － большая удача. Этот вид занесен в Красную Книгу, а также является одним из самых крупных в Европе. Размах крыльев этих птиц － более двух метров. Денис Крашенинников выложил видео на YouTube.
Скорее всего, белохвостые орланы летели на юг. Птицы остановилась в республике на побывку.
Четыре года назад на National Geographic Россия также выложили кадр орлана-белохвоста. Птицу засняли на Кармановском водохранилище.
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