В Башкортостан прилетели орланы-белохвосты, занесенные в Красную Книгу

Блогер признался, что «снять такого дракона вблизи города» － большая удача. Этот вид занесен в Красную Книгу, а также является одним из самых крупных в Европе. Размах крыльев этих птиц － более двух метров. Денис Крашенинников выложил видео на YouTube.

Скорее всего, белохвостые орланы летели на юг. Птицы остановилась в республике на побывку.

Четыре года назад на National Geographic Россия также выложили кадр орлана-белохвоста. Птицу засняли на Кармановском водохранилище.