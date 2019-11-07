Путешественник из Уфы объездил на велосипеде всю Европу

Путешественник вернулся домой в понедельник, 4 ноября. Об этом сообщило Русское географическое общество. Он объездил одиннадцать стран мира, среди которых Венгрия, Швейцария, Австрия, Франция, Испания, Португалия.

С собой Антон Сазонов взял 509 бумажных писем учеников из Башкортостана, которые передал школьникам из Европы. Сейчас он планирует посетить все учебные заведения, ребята из которых участвовали в программе «Дети мира». В нашем материале путешественник рассказал, что произвело на него самое большое впечатление, как передвигался, где останавливался.

Проект «Дети мира» проводится при поддержке ЮНЕСКО. Путешественники развозят по миру детские письма и тем самым прокладывают «мосты дружбы» между странами.