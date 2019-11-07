Приключения Антона Сазонова длились пять месяцев. Экспедиция в рамках проекта «Дети мира» стартовала 12 июня в Уфе и завершилась 28 октября в Лиссабоне.
Путешественник из Уфы объездил на велосипеде всю Европу
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rgo.ru
Путешественник вернулся домой в понедельник, 4 ноября. Об этом сообщило Русское географическое общество. Он объездил одиннадцать стран мира, среди которых Венгрия, Швейцария, Австрия, Франция, Испания, Португалия.
С собой Антон Сазонов взял 509 бумажных писем учеников из Башкортостана, которые передал школьникам из Европы. Сейчас он планирует посетить все учебные заведения, ребята из которых участвовали в программе «Дети мира». В нашем материале путешественник рассказал, что произвело на него самое большое впечатление, как передвигался, где останавливался.
Проект «Дети мира» проводится при поддержке ЮНЕСКО. Путешественники развозят по миру детские письма и тем самым прокладывают «мосты дружбы» между странами.
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