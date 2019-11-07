Синоптики сообщили прогноз погоды на 8 и 9 ноября. На дорогах республики ожидается гололедица.
В Башкортостане потеплеет до плюс восьми градусов
-
vk.com/ufa
Завтра пойдет дождь, днем － со снегом. Ветер юго-западный с переходами на северный. Температура будет плюс восемь градусов. На дорогах образуется гололедица.
В субботу осадки в виде дождя и снега. Ветер будет дуть с севера, северо-востока. Ночью столбики термометров покажут минус восемь, днем － плюс два. Также ожидается гололедица и снежный накат.
Как компенсировать недостаток солнечного света? В этом поможет еда и яркая одежда, считают российские врачи.
Подписывайтесь на сообщество «Уфа.Собака.ru» во «ВКонтакте» и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в Уфе.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.