В Башкортостане потеплеет до плюс восьми градусов

Завтра пойдет дождь, днем － со снегом. Ветер юго-западный с переходами на северный. Температура будет плюс восемь градусов. На дорогах образуется гололедица.

В субботу осадки в виде дождя и снега. Ветер будет дуть с севера, северо-востока. Ночью столбики термометров покажут минус восемь, днем － плюс два. Также ожидается гололедица и снежный накат.

Как компенсировать недостаток солнечного света? В этом поможет еда и яркая одежда, считают российские врачи.