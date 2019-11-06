В Башкортостане вырастет средняя зарплата

В республике средняя зарплата вырастет до 43,5 тысяч рублей. Такой показатель входит в прогноз социально-экономического развития Башкортостана на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Также снизится уровень безработицы. Министр экономического развития и инвестиционной политики считает, что в 2022 году показатель составит 4,7%.

Напомним, «Райффайзенбанк» проанализировал данные о средней зарплате, цене жилья, ежемесячных платежах, а также среднем сроке возврата ипотечного кредита в стране. Оказалось, что быстрее всего с ипотекой расплачиваются в Сургуте и Уфе — за 10-12 лет.