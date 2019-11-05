В каких городах России дешевле купить квартиру?

Самые низкие цены на квартиру в Сургуте, Миассе и Сыктывкаре, а высокие － в Химках, Сочи и Калининграде. По данным «Райффайзенбанк», на севере зарплата высокая, а жилье стоит не так уж дорого. В середине рейтинга находится Москва, где средний ежемесячный платеж － 50,6 тысяч рублей.

Быстрее всего с ипотекой расплачиваются в Сургуте и Уфе — за 10-12 лет. В Химках и Зеленограде обстоят совсем другие дела. Здесь кредит возвращают 18 лет.

Дороже всего жилье стоит в Московском и Северо-Западном федеральном округах — 112,5 тысяч и 83 тысячи рублей соответственно. Дешевле всего жилье стоит в центральной России (42,3) и Поволжье (43,3).