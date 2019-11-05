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В Башкортостане ожидаются порывы ветра до 18 м/с

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в республике. Сегодня на дорогах образуется гололедица.

  • vk.com/mchsrb

В Башкортостане ожидается южный ветер до 18 м/с. Также  пойдет небольшой снег, а после — дождь. Температура будет плюс четыре градуса.

В среду осадки в виде небольшого дождя. Ветер будет дуть с юго-запада. Ночью столбики термометров покажут плюс три градуса, днем — плюс шесть.

На следующий день без особых изменений.

 

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