МЧС предупреждает об ухудшении погоды в республике. Сегодня на дорогах образуется гололедица.
В Башкортостане ожидаются порывы ветра до 18 м/с
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vk.com/mchsrb
В Башкортостане ожидается южный ветер до 18 м/с. Также пойдет небольшой снег, а после — дождь. Температура будет плюс четыре градуса.
В среду осадки в виде небольшого дождя. Ветер будет дуть с юго-запада. Ночью столбики термометров покажут плюс три градуса, днем — плюс шесть.
На следующий день без особых изменений.
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