День национального костюма будет отмечаться два раза в год － в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.
В Башкортостане появится новый праздник
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bashinform.ru
В республике будут отмечать День национального костюма. По словам первого заместителя премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова, этот праздник даст возможность еще раз обратиться к истории и культуре предков.
По данным ИА «Башинформ», документы уже подготовлены для учреждения Дня национального костюма.
В Роструде напомнили, что работа в праздники должна оплачиваться в двойном размере. Также сотрудник может выбрать вместо оплаты выходной. И это должен быть целый день, вне зависимости от количества отработанных часов.
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