В Башкортостане появится новый праздник

В республике будут отмечать День национального костюма. По словам первого заместителя премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова, этот праздник даст возможность еще раз обратиться к истории и культуре предков.

По данным ИА «Башинформ», документы уже подготовлены для учреждения Дня национального костюма.

В Роструде напомнили, что работа в праздники должна оплачиваться в двойном размере. Также сотрудник может выбрать вместо оплаты выходной. И это должен быть целый день, вне зависимости от количества отработанных часов.