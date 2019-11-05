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В Башкортостане появится новый праздник

День национального костюма будет отмечаться два раза в год － в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.

  • bashinform.ru

В республике будут отмечать День национального костюма. По словам первого заместителя премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова, этот праздник даст возможность еще раз обратиться к истории и культуре предков.

По данным ИА «Башинформ», документы уже подготовлены для учреждения Дня национального костюма.

В Роструде напомнили, что работа в праздники должна оплачиваться в двойном размере. Также сотрудник может выбрать вместо оплаты выходной. И это должен быть целый день, вне зависимости от количества отработанных часов.

 

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