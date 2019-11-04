«Башгидрометцентр» сообщил прогноз погоды на 5, 6 и 7 ноября. Синоптики предупреждают о сильном ветре.
В Башкортостане ожидается до плюс десяти градусов
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Во вторник сначала пойдет небольшой снег, а после — дождь. Ночью и утром гололедица, днем гололед. Ветер будет дуть с юга, порывы сильные. В ночное время температура будет минус шесть градусов, днем — плюс четыре.
На следующий день в республике ожидается небольшой дождь, в отдельных районах — со снегом. Ветер будет юго-западный, порывы сильные. Ночью столбики термометров покажут плюс три градуса, днем — плюс шесть.
7 ноября без особых изменений.
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