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Сколько соли надо употреблять в сутки, чтобы избежать инфаркта

Многие люди превышают норму потребления соли в полтора-два раза. Это увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Минздрав рекомендует не более пяти граммов в сутки. По данным «РИА Новости», эксперты учитывали всю соль, которая поступает с пищей.

Как сократить потребление? Замглавы Минздрава Олег Салагай в своем Telegram-канале написал, что надо меньше есть соленые продукты и не досаливать еду.

Эксперты рекомендуют йодированную соль. Она будет полезна для тех, у кого проблемы с недостатком йода.

 

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