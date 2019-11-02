Многие люди превышают норму потребления соли в полтора-два раза. Это увеличивает риск инфаркта и инсульта.
Сколько соли надо употреблять в сутки, чтобы избежать инфаркта
Минздрав рекомендует не более пяти граммов в сутки. По данным «РИА Новости», эксперты учитывали всю соль, которая поступает с пищей.
Как сократить потребление? Замглавы Минздрава Олег Салагай в своем Telegram-канале написал, что надо меньше есть соленые продукты и не досаливать еду.
Эксперты рекомендуют йодированную соль. Она будет полезна для тех, у кого проблемы с недостатком йода.
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